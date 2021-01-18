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Путин приготовил для Навального судьбу Нельсона Манделы - сидеть в тюрьме - российский политолог

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Путин приготовил для Навального судьбу Нельсона Манделы - сидеть в тюрьме - российский политолог
Российский политолог Федор Крашенинников / facebook

Наиболее вероятно российские власти приготовила для оппозиционера Навального судьбу Нельсона Манделы - сидеть десятилетиями в тюрьме. Самая большая поблажка, которую Кремль может сделать ненавистному критику - выдворить из страны, но это возможно лишь при беспрецедентных акциях в России или острой реакции мирового сообщества. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал российский политолог Федор Крашенинников.

"Ставка Кремля была, что Навальный не вернется. Путина устроило б, чтобы он превратился в очередного политэмигранта, который ездит по Европе и выступает на форумах. Такие совершенно не волнуют российскую власть. Навальный понимал, что против Путина можно действовать только в России, и всегда делал ставку на это. Алексея мало волнует, что о нем думают в Украине, или в Европе. За это в Украине его критиковали, за позицию по Крыму, что, мол, это не бутерброд, чтобы возвращать. Его заявления нацелены на российскую аудиторию. Не имеет цели заигрывать с кем-то снаружи. Именно этим опасен для Кремля. Его запугивали и угрожали в надежде, что останется за границей. Но вернулся, и у Путина остались только плохие варианты. Оставить на свободе не может, потому что сам слишком активно ему угрожал. Поэтому пошел до конца и арестовал, не боясь за репутацию. Путин никому не позволит против себя бороться", - говорит Крашенинников.

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"Подозреваю, Навальный будет сидеть. Он раздражает Путина. Пожалуй, ничто не помешает им сделать это. В то же время международное общество должно понимать, что борьба за Навального, это борьба против режима. Максимум, на что в Кремле могут пойти, выгнать из России. Варианта оставить на свободе в РФ нет. С ним в тюрьме будут переговоры по этому поводу. Будут предлагать уехать, но Алексей не согласится. Не для этого приезжал. Поэтому будет или вариант Манделы, который почти 30 лет сидел в одиночной камере, или вариант Аун Сан Су Чжи, которая сидела много лет в Бирме при военной хунте под домашним арестом. Последнее - самое легкое, чего может ждать. Но шансов на это мало", - говорит российский политолог.

"Путин все-таки не пойдет на убийство, хотя способен на все. - считает политолог. - Когда главный критик в тюрьме, убивать его некрасиво. Даже для Путина. Он еще хоть немного зависит от международного мнения. У него есть амбиции быть мировым лидером, поэтому так позориться, видимо, не будет. Хотя на все 100 процентов отвергать этот вариант не стоит, потому что Путин давно сошел с ума, и от него можно ожидать самых невероятных и страшных вещей".

"К санкциям, или блокировке трубопровода "Северный поток-2" в Кремле готовы. Больно им могут сделать только через персональные санкции для ближайшего окружения Путина, если влиятельные россияне потеряют состояние на Западе, возможность жить и работать в Европе. Это на них может повлиять, чтобы потеряли лояльность к первому лицу и попытались от него избавиться. Любые санкции против России, что не бьют по ближайшему кругу - не имеют большого смысла".

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