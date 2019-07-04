Путин не знает, что будет делать после 2024

Путин еще не знает, оставит политическую карьеру после президентского срока. Фото: ONLINE.UA

Путин еще не знает о своих планах после окончания президентского срока в 2024 году.

Об этом он рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, пишет kremlin.ru

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"Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - сказал Путин.

Он добавил, что сейчас есть, чем заняться на посту президента. Заявил, что развитие страны не происходит через экономические реалии, с которыми сталкивается Россия.

"А именно - падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей", - уточнил Путин.

Подытожил, что имеет оптимистичные прогнозы на будущее достижения своих планов.

4 июля папа Франциск проведет в Ватикане переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой переговоров должна стать Украина, сообщает Reuters. Аргентинское агентство Tеlam сообщало, что будут обсуждать претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.