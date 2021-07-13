Путин капризничает и ставит условия для встречи с Зеленским

Путин ставит условия встречи с Зеленским. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при одном условии.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

По его словам, встреча президентов состоится лишь при условии, что будут обсуждать только те темы, которые выберет Путин. В практическом плане встречу лидеров вообще пока не готовят, заявил Песков.

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"Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать", - отметил представитель Кремля.

Ранее российские СМИ сообщали, что Путин хочет обсудить с Зеленским только темы сотрудничества Украины и РФ. Вопрос Крыма и Донбасса в Кремле не видят на повестке дня.

12 июля президент РФ Владимир Путин написал статью в стиле кремлевской пропаганды об "историческом единстве россиян и украинцев". Ее опубликовали на сайте Кремля на русском и украинском языках. Президент Украины Владимир Зеленский частично прочитал статью президента страны-агрессора из-за важных дел. Зеленский сказал, что мог бы предоставить Путину много материала, которым можно воспользоваться в будущей статье.