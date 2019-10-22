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вторник, 22 октября 2019 07:55

Путин и Макрон поговорили об Украине

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Путин и Макрон поговорили об Украине
Президенты Франции Эммануэль Макрона и России Владимир Путин обсудили подготовку встречи нормандской четверки. Фото - ВВС

21 октября президенты Франции и РФ Эммануэль Макрона и Владимир Путин обсудили подготовку встречи нормандской четверки.

Отмечается, что во время общения Путин акцентировал внимание на безальтернативности Минских договоренностей в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

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"От Киева нужна безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера", - сказано в сообщении.

В Кремле также добавили, что к проведению очередного саммита нормандской четверки следует тщательно подготовиться. Что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Договорились, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в ноябре. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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