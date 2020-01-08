Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток" в обход Украине

Путин и Эрдоган открыли "Турецкий поток" Фото: RT

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие церемонии запуска газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

Он позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины.

"Теперь российский газ идет в Турцию новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", - заявил Путин.

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Также президент России заявил, что технологии, использовавшиеся при строительстве "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации.

"При прокладке" Турецкого потока "применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - отметил он.

Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно 930 км состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - странам Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.

Также Путин и Эрдоган провели встречу в формате "один на один" в присутствии переводчиков и закрытом для прессы режиме.

В Кремле отмечали, что стороны рассмотрят вопросы развития российско-турецкого сотрудничества и международную проблематику, в частности ситуацию в Сирии и Ливии.

Кроме того, президент Турции заявил, что намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в Идлибе и выполнения российско-турецкого меморандума по Сирии.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее говорила, что переход на получение российского газа через Турцию, а не через Украину и Румынию позволит экономить ежегодно более 70 млн левов. Это более 955 млн грн на плате за транзит. По ее словам, это позволит снизить цену на российский газ примерно на 5%.