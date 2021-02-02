Пугают Майданом: Кремль запустил по кинотеатрам ролик против протестов

Пропаганду Кремля показывают в российских кинотеатрах. Фото: ru.krymr.com

В кинотеатрах России перед сеансами начали показывать ролики с пропагандой от Кремля.

Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич поделился соответствующим роликом в Facebook.

Одна из таких видео показали в кинотеатре "Орленок" в Нижнем Новгороде.

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В ролике призвали не выходить на митинги, потому что на протестах "есть провокаторы насилия, которые несут хаос".

Примерами "хаоса" в видео назвали "Арабскую весну", Евромайдан, революции в Грузии и Киргизии.

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