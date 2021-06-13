Пугающая находка: под домом пенсионера обнаружили останки 17 человек

Имя преступника не раскрывается. Фото: Reuters

Недалеко от Мехико сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 3 800 костных фрагментов, которые, как предполагается, принадлежали как минимум 17 людям. Пугающую находку сделали под домом бывшего мясника, которого подозревают в серии жестоких убийств. Об этом сообщает ABC News.

По мнению судмедэкспертов, количество костных фрагментов, найденных под бетонным полом, может указывать на то, что маньяк разрубил убитых на мелкие кусочки. Такой способ избавления от доказательств может объясняться тем, что 72-летний серийный убийца по имени Андрес в прошлом был мясником.

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Имя преступника не раскрывается. Пенсионера задержали по подозрению в убийстве 34-летней жены полицейского, которую расчленили. Труп женщины обнаружили в доме подозреваемого.

Раскопки на территории дома ведутся с 17 мая. Теперь следователи планируют изучить землю еще под несколькими комнатами дома, где также обнаружили удостоверение личности и другие вещи пропавших несколько лет назад людей.

Прокуратура Польши расследует недавно обнаружено место массовых захоронений в районе бывшего немецко-фашистского лагеря смерти Аушвиц в городе Освенцим на юге страны.