Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Мартин Лютер сжигает папскую буллу. Гравюра на дереве, 1557 года / Wikipedia

10 декабря 1520 года, 500 лет назад, во дворе Виттенбергского университета католический священник Мартин Лютер публично сжег папскую буллу о своем отлучении от Церкви.

Лютер родился в саксонской крестьянской семье в Айслебене. Родители разбогатели и дали сыну университетское образование, однако религиозный Мартин выбрал духовную жизнь. В 1506-м принял монашеский обет, а в 1507 году был рукоположен в священники.

В 1511-м Мартина послали в Рим. Поездка произвела на молодого отца впечатление - впервые увидел распущенность высшего католического духовенства. В 1512 году Лютер получил степень доктора теологии.

В 1517-м папа Лев X выпускает буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций. Лютер ее публично критикует - прибивает 31 октября 1517 года 95 тезисов на двери виттенбергской Замковой церкви.

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Слух о тезисах распространился немецкими городами молниеносно. Лютера вызывают на суд. Там выражает сомнения в справедливости и непогрешимости католического папства и духовенства. Тогда папа Лев X подвергает Лютера анафеме, а Мартин публичную сжигает папскую буллу 10 декабря 1520-го и объявляет, что борьба с папским засильем является делом всего немецкого народа. Так зарождается протестантская церковь, которая сначала только стремилась очистить католическую веру.

Придворные курфюрста Фридриха Саксонского инсценируют похищение Лютера, чтобы спасти его от преследований, и дают убежище в замке. Некоторое время его считают погибшим. В замке Лютер переводит Библию на немецкий язык.

В 1525 году 42-летний Лютер женится на бывшей монахине 26-летней Катарине фон Бора. В браке у них родилось 6 детей.

Лютер скрывается и проповедует в немецких городах под защитой местных повелителей. Призывает к обновлению Католической церкви и выступает против разрушения религиозных сооружений и расправ над духовенством, которые совершают разъяренные крестьяне. Последние годы жизни Лютер страдал от хронических недугов. Умер в родном Айслебене 18 февраля 1546-го.