Провели редкую успешную операцию по разделению близнецов

Ожидается, что обе девушки будут вести вполне нормальную жизнь / Reuters

1-летние девочки-близнецы, рожденные сросшимися на затылке, впервые увидели друг друга после редкой операции по разделению. Ее провели в Израиле на прошлой неделе.

Операция длилась 12 ч. в медицинском центре в городе Беэр-Шева. Заняла месяцы подготовки. Задействовали десятки специалистов из Израиля и из-за рубежа. Девочки поправляются. Об этом пишет ВВС.

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"Они дышат и едят самостоятельно", - заявил глава отделения пластической хирургии больницы Эльдад Зильберштейн.

Подобною операцию проводили в мире всего 20 раз. Впервые успешно провели в Израиле. Несколько месяцев до операции детям в голову вставляли надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем новую кожу использовали, чтобы запечатать их головы после реконструкции черепов.

"Подготовка также включала создание трехмерной модели близнецов в виртуальной реальности. К нашему удовольствию, все прошло, как мы и надеялись", - сказал главный нейрохирург Микки Гидеон.

Ожидается, что девочки, родившиеся в августе 2020 года, будут вести вполне нормальный образ жизни.

22 апреля 1955-го в Чикаго профессор Гарольд Ворис провел первую успешную хирургическую операцию по разделению сиамских близнецов. Этим доказал, что такие люди не обречены.