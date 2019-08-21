Проведут митинги против Путина в европейской столице

В финской столице запланировали митинги к приезду Путина с рабочим визитом.
Их будет не менее 4, пишет ukrinform.
"По сведениям полиции, в Хельсинки пройдет минимум четыре акции протеста", говорится в сообщении.
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На них собираются прийти десятки людей.
Комиссар полиции Хейкки Порола заявил, что протестующие обратят внимание на нарушения прав человека.
Митинги пройдут в центре столицы и у российского посольства.
Среди организаторов называют представителей движения "Свободная Россия" молодежную организацию Коалиционной партии и правозащитную организацию Amnesty International.
Мэрия Москвы отказала в проведении акции за допуск независимых политиков к власти.
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