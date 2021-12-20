Противники карантина подрались с полицией в Брюсселе

19 декабря в столице Бельгии Брюсселе тысячи человек вышли на протест против карантина и принудительной вакцинации.
Демонстранты устроили стычки со стражами порядка, передает DW.
Драка произошла в парке 50-летия у официальных учреждений Евросоюза. Полицейские применили слезоточивый газ и водометы.
В ходе митинга задержали по меньшей мере 55 человек. Правоохранители говорят, что акция в большинстве своем проходила мирно. Лишь небольшая группа протестующих провоцировала стычки.
Полиция говорит, что в митингах участвовало 3,5 тыс. человек, а организаторы – 50 тыс. человек.
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Один митингующий попал в больницу.
Прошедший митинг против карантина в Брюсселе прошел 5 декабря.
Протестующие требовали "демократического, а не диктаторского" подхода к разрешению пандемического кризиса. Некоторые участники проявляли агрессию к стражам порядка и бросали в них мусор и петарды.
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