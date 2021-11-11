Против Болдуина подали судебный иск

Сотрудник съемочной группы подал в суд на коллег. Фото: Reuters

Руководитель отдела освещения фильма "Ржавчина" Серж Светный подал в суд из-за убийства актером Алеком Болдуином кинооператора Галины Хатчинс.

Он указал, что халатность актера вызвала у него "сильное эмоциональное страдание", которое будет преследовать его вечно, передает AP.

Светный сказал, что пуля убила его близкого друга. Он держал оператора за голову, когда она умирала.

В иске указали около 20 ответчиков, связанных с фильмом. Там речь идет о продюсере, помощнике режиссера, передавшего Болдуину пистолет и ответственной за оружие на съемочной площадке.

Это первый известный судебный процесс, который может быть связан с произошедшим.

Истец требует как компенсацию, так и наказание для виновных.

Адвокаты ответчиков говорят, что подозреваемых подставили.

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Окружная прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис сказала, что следователи не нашли доказательств саботажа. Но непонятно, как патрон попал на съемочную площадку. Кармак-Олтвис сказала, что на площадке было множество нарушений безопасности.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Иржа" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".