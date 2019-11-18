Протесты в Тбилиси: протестующие начали строить баррикады

В Тбилиси продолжаются протесты. Фото: Укринформ

В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады возле здания парламента Грузии.

Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором, передают "Новости-Грузия".

Более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

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Напомним, причиной выхода людей на улицы Тбилиси стало неудачное голосование в парламенте поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.