Протесты в России: задержанного рэпера Oxxxymiron отпустили

Задержанного Федорова освободили. Фото: Instagram

В России освободили рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron).

Ранее он был задержан на акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают пользователи в Instagram и публикуют фото и видео с исполнителем.

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На опубликованных видео видно как Мирон выходит из Петербургского отделения полиции. Артиста встречают поздравлениями - у него сегодня день рождения.

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