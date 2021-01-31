Протесты в России: задержанного рэпера Oxxxymiron отпустили

В России освободили рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron).
Ранее он был задержан на акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают пользователи в Instagram и публикуют фото и видео с исполнителем.
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На опубликованных видео видно как Мирон выходит из Петербургского отделения полиции. Артиста встречают поздравлениями - у него сегодня день рождения.
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