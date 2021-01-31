Протесты в России: назвали количество задержанных

На акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального задержали уже более 4 тыс. человек.
Больше всего задержанных - в Москве, их уже более 1,2 тыс. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
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Далее по количеству задержанных протестующих идет Санкт-Петербург, там задержали почти 900 человек.
Минимум 82 журналистов задержали в 31 городе во время освещения воскресных протестов— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
22 — в Москве
7 — в Петербурге
6 — в Самаре
4 — в Сочи
4 — в Хабаровскеhttps://t.co/CPgGNJFM5q
В России вторую неделю подряд проходят массовые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого арестовали 17 января.
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