Протесты в Казахстане: Токаев выдал ряд распоряжений

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал 5 января ряд распоряжений по стабилизации социально-экономической ситуации.

Кроме сжиженного газа в стране должны ввести государственное регулирование цен на бензин и дизель сроком на 180 дней, сообщает "Новости Казахстана" в Telegram.

"Президент дал поручение ввести государственное ценовое регулирование относительно социально-значимых продовольственных товаров. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди поручений Токаева:

- приступить к разработке закона "о банкротстве физических лиц";

- рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения;

- рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;

- создать общественный фонд "народа Казахстана", который будут финансировать за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене задержали за безосновательное повышение цен на газ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Казахстане: в двух регионах ввели чрезвычайное положение

Со 2 января на западе Казахстана проходят протесты. Массовые акции недовольства начались в Жанаозене Мангистауской области. Поводом явилось двойное повышение с нового года цен на сжиженный газ, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.