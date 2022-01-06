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четверг, 06 января 2022 09:18

Протесты в Казахстане: Токаев приказал срочно создать следственную группу

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Протесты в Казахстане: Токаев приказал срочно создать следственную группу
Ранее Токаев просил ОДКБ ввести войска в Казахстан. Фото: Reuters

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поручил правительству срочно создать специальную следственную группу для "привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных" в событиях в стране.

Поручения из 10 пунктов издал 6 января.

В частности, Вооруженным силам, Комитету национальной безопасности, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам приказал "повысить боевую готовность".

Также поручил создать комиссии "по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий".

Среди прочего – "возобновление стабильной и бесперебойной работы банков", "обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами".

2 января в городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

5 января правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Дата
06
января

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