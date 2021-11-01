Протесты в Грузии. В Тбилиси задержан гражданин США

В Тбилиси полиция задержала несколько участников акции протеста в поддержку Саакашвили. В частности, гражданина США Паату Абжандадзе.

Протестующие пытались установить палатку возле парламента Грузии, сообщает Грузия Online.

Им этого не разрешили сделать.

Люди протестуют против результатов местных выборов и заключения Михеила Саакашвили.

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В Грузии завершился подсчет итогов голосования по второму туру местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта".

"Грузинская мечта" опередила соперников, в том числе и в пяти самоуправляющихся городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Выборы в Грузии прошли на фоне прибытия экс-президента Михеила Саакашвили и его задержания и заключения. Политик призвал сторонников отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Впоследствии стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.