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понедельник, 10 августа 2020 00:43

Протесты в Беларуси: сайты главных СМИ не работают

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Протесты в Беларуси: сайты главных СМИ не работают
В Беларуси отключили новостные сайты. Фото: 24 канал

Вечером 9 августа в Беларуси перестали работать сайты всех крупнейших СМИ страны.

По состоянию на 22:00 по Киеву не открываются сайт государственного агентства БелТА, крупнейший независимый портал TUT.by, а также такие СМИ как Наша нива, Онлайнер, Белорусский партизан, пишет Meduza.

В Минске также перестали работать Uber и Яндекс.Такси.

Днем 9 августа сообщалось, что в Беларуси с перебоями работают мессенджеры и социальные сети.

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Напомним, после окончания голосования на выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа, люди в разных городах страны вышли на акции протеста. ОМОН в ответ проводит задержания.

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