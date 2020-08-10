Протесты в Беларуси: против людей открыли огонь - СМИ

Сообщают о стрельбе по протестующим. Фото: Reuters

На ул. Кальварийской в центре Минска силовики открыли огонь по демонстрантам.

Перед этим не было никаких столкновений, сообщает Telegram канал NEXTA Live.

Несколько человек получили ранения. Среди ним журналистка издания "Наша Нива".

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Против митингующих применили силы специальных операций - военных спецназовцев.

В Беларуси демонстранты собираются на новую акцию протеста из-за результатов голосования на президентских выборах. В Минске акция запланирована на 19.00 у стелы, а также в других регионах страны.