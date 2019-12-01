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воскресенье, 01 декабря 2019 12:21

Протестующие в Гонконге вышли на улицы с флагами США

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Протестующие в Гонконге вышли на улицы с флагами США
В Гонконге продолжаются акции протеста Фото: Reuters

Сегодня сотни людей в Гонконге пришли в консульство США, чтобы выразить "благодарность" за поддержку США антиправительственных акций протеста.

Одетые в бейсболки и футболки митингующие с надписями в честь Дональда Трампа, развернули американские флаги и плакат, где изобразили президента США, который стоит верхом на танке с флагом США позади него, сообщает Reuters.

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На этой неделе Дональд Трамп подписал закон, который поддерживал протестующих в городе.

"Спасибо, президент Трамп, за ваш большой подарок Гонконге и Боже, благослови Америку", - сказал оратор с микрофоном, обращаясь к толпе в начале марша.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, что позволяет выдавать правонарушителей материкового Китая.

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