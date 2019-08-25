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воскресенье, 25 августа 2019 14:33

Протестующие ломают столбы с видеокамерами

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Протестующие ломают столбы с видеокамерами
Протестующие ломают столбы на улицах. ФОТО: ГОРДОН

Участники антиправительственных протестов в Гонконге начали атаковать "умные" фонарные столбы с установленными системами с камер и датчиков.

24 августа организаторы антиправительственных протестов анонсировали мирный марш в промышленном районе Квун-Тонг (или Куньтхон) против новых технологий для слежки. Правительство Гонконга утверждал, что установленные там системы нужны только для сбора данных о пробках, погоде и качество воздуха, пишет Общественное.

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Постепенно мирная акция переросла в столкновения с правоохранителям. Участники акции начали уничтожать уже установлены столбы.

18 августа на демонстрацию в Гонконге вышло 1,7 миллиона человек.

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Дата
25
августа

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