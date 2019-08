Протестующие ломают столбы с видеокамерами

Участники антиправительственных протестов в Гонконге начали атаковать "умные" фонарные столбы с установленными системами с камер и датчиков.

24 августа организаторы антиправительственных протестов анонсировали мирный марш в промышленном районе Квун-Тонг (или Куньтхон) против новых технологий для слежки. Правительство Гонконга утверждал, что установленные там системы нужны только для сбора данных о пробках, погоде и качество воздуха, пишет Общественное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протестующие массово снимают деньги из банкоматов

Постепенно мирная акция переросла в столкновения с правоохранителям. Участники акции начали уничтожать уже установлены столбы.

Protestors in Hong Kong are cutting down facial recognition towers. pic.twitter.com/bTvb8uis7V