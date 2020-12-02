Проповедник изганял коронавирус, а с этого сделали металл-кавер. Вышло эпично

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3987
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2025
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2691
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
7
3
5
8
8
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
&quot;Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату &quot; - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 72
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 387
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 3987
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 513
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 117
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 09:29

Проповедник изганял коронавирус, а с этого сделали металл-кавер. Вышло эпично

  Комментировать
Проповедник изганял коронавирус, а с этого сделали металл-кавер. Вышло эпично
Кеннет Коупленд выгнал коронавирус. Фото: 316news

Американский телевизионный проповедник 83-летний Кеннет Коупленд решил избавиться от пандемии коронавируса навсегда.

Видео с эпической проповедью против вируса распространяется сетью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Для изгнания Covid-19 мужчина подул в камеру и заявил, что это "ветер Бога".

После чего сообщил, что коронавирус уничтожен навсегда.

Gazeta.ua предлагает посмотреть проповедь Коупленда, с которой сделали эпический металл-кавер.

Американский рэпер Канье Уэст удивил поклонников решением открыть церковь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Проповедник изганял коронавирус, а с этого сделали металл-кавер. Вышло эпично». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 23310
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 2 Просмотров: 20385
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 9828
Назвали самые вредные продукты для суставов
Назвали самые вредные продукты для суставов
 Просмотров: 9657
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8496
Мир
"Это будет нелегко" - Байден хочет возобновить ядерное соглашение с Ираном
"Это будет нелегко" - Байден хочет возобновить ядерное соглашение с Ираном Просмотров: 9
Первая в мире страна одобрила вакцину от коронавируса
Первая в мире страна одобрила вакцину от коронавируса Просмотров: 72
Автомобиль посольства России взорвали в Афганистане
Автомобиль посольства России взорвали в Афганистане Просмотров: 378
Звезда фильма "Начало" попросила считать ее мужчиной
Звезда фильма "Начало" попросила считать ее мужчиной Просмотров: 522
Президент Венесуэлы собрался уйти в отставку
Президент Венесуэлы собрался уйти в отставку Просмотров: 351
Больше всего комментируют
23
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
8
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
5
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
Голосов: 229
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть