Проповедник изганял коронавирус, а с этого сделали металл-кавер. Вышло эпично

Кеннет Коупленд выгнал коронавирус. Фото: 316news

Американский телевизионный проповедник 83-летний Кеннет Коупленд решил избавиться от пандемии коронавируса навсегда.

Видео с эпической проповедью против вируса распространяется сетью.

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Для изгнания Covid-19 мужчина подул в камеру и заявил, что это "ветер Бога".

После чего сообщил, что коронавирус уничтожен навсегда.

Gazeta.ua предлагает посмотреть проповедь Коупленда, с которой сделали эпический металл-кавер.

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