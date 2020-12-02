Проповедник изганял коронавирус, а с этого сделали металл-кавер. Вышло эпично

Американский телевизионный проповедник 83-летний Кеннет Коупленд решил избавиться от пандемии коронавируса навсегда.
Видео с эпической проповедью против вируса распространяется сетью.
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Для изгнания Covid-19 мужчина подул в камеру и заявил, что это "ветер Бога".
После чего сообщил, что коронавирус уничтожен навсегда.
Gazeta.ua предлагает посмотреть проповедь Коупленда, с которой сделали эпический металл-кавер.
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