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среда, 19 мая 2021 14:35

Пропавшую в Турции украинку до сих пор не нашли

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Пропавшую в Турции украинку до сих пор не нашли
Родственники считают, что Яну могли похитить Фото: Фото: facebook.com/slava.krivosheya

Пропавшую в Турции одесситку 42-летнюю Яну Кривошею до сих пор не нашли.

Женщина последний раз писала родным 2 мая. Потом перестала отвечать. У неё был билет домой на 10 мая, но не вернулась. Брат Яны Вячеслав прилетел в Турцию.

1 мая по прибытии Яна в кемпинге Josito расспрашивала о маршрутах на гору. Ее предупредили, что гора закрыта для восхождения, советовали не идти одной. 12 мая нашли Янину палатку. Там не хватает некоторых вещей. Последний раз телефон включился в 90 км от горы.
Работают спасатели и альпинисты.

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"В этом районе даже группам ходить небезопасно, - рассказал Gazeta.ua бывший спасатель Саид Амманган. - Так случилось, что в последние годы туда стекаются люди, которым надо пересидеть и скрыться. Были сообщения и об исламских боевиках, и о бандитах. У альпинистов есть два относительно безопасных маршрута, но и те сейчас закрыты. Обоими поднялись - никаких следов женщины. Проверили места, где она могла бы быть, если бы поранилась. Боюсь, шансов найти ее живой на горе ничтожно мало. Со мной советовались молодые коллеги. Думали, что пропускают что-то. Но прошли маршрутом, подняли беспилотник. Женщины на горе нет ".

Правоохранители выясняют, могла ли женщина поехать в другое место или травмироваться. Родные подозревают похищение. Брат жалуется, что полиция не отследила контакты Яны и не выяснила, почему телефон включился так далеко.

На тайском острове Самуи нашли тело украинки 32-летней Ольги Фроловой. Была в розыске почти две недели. На тело в джунглях случайно наткнулся работник местного отеля Утиан Уинн.

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