Пропагандист Лукашенко угрожает "разгромить Балто-Черноморский союз"

Пропагандист назвал вооружение НАТО "металлоломом".

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок пригрозил войной соседним странам.

Видео, на котором пропагандист угрожает российскими самолетами, опубликовал Цензор.НЕТ.

"Историю свою забыли? 39-й год ничему не научил? Мощности нашей армии хватит, чтобы уничтожить ваш так называемый Балто-Черноморский союз. Я уже не буду вспоминать потенциал союзного государства. Стратегические самолеты ТУ-22М3 ПКС Российской Федерации вас быстро приведут в чувство.

Можете выбрасывать свой НАТовский металлолом", - сказал Азаренок.

🤦 "Могутності армії Білорусі вистачить, щоб знищити ваш Балто-Чорноморський союз", - пропагандист Азарьонок погрожує війною сусіднім країнам. ВIДЕОhttps://t.co/u6UgMUTXsv pic.twitter.com/4ZwsbVYWef — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) November 11, 2021

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша обвинила Лукашенко в государственном терроризме

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. 8 ноября толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе. Послы ЕС утвердили критерии для одобрения пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.