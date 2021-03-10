Прокомментировали смерть женщины после вакцинации

В Австрии после вакцинации умерла женщина. Фото: pexels.com

Нет никаких оснований предполагать, что прививка стала причиной смерти женщины в Австрии.

Национальное управление здравоохранения Австрии приостановило использование партии вакцины AstraZeneca. Через 10 дней после вакцинации вследствие тяжелых нарушений процесса свертывания крови скончалась женщина, говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам.

Другую женщину госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии. Она сейчас выздоравливает.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины. Хотя на этом этапе дефект качества считается маловероятным, качество партии исследуется", - говорится в заявлении EMA.

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Партию вакцин ABV5300 доставили в 17 стран ЕС. Она включает 1 млн доз препарата. Некоторые страны ЕС также впоследствии приостановили использование вакцин из этой партии.

В Южной Корее зафиксировали 8 смертей после вакцинации препаратом AstraZeneca. Расследование показывает, что связи между вакцинацией и смертями нет, заявил директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кен.