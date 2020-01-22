Производство самолетов Boeing 737 Max официально прекратили

Boeing 737 Max сняли с производства. Фото: Газета.ру

Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Производство этих самолетов было временно прекращено в декабре 2019 года, сообщает CNN.

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или к ней.

Ранее сообщалось, что американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

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10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.