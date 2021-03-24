Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу телеведущую

 
Ексклюзивы
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 135
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 567
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 693
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 720
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 774
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 360
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 792
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1080
Фото
Все фото
4
7
3
7
3
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Самую большую картину в мире продали за рекордно высокую цену
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Украинка рассказала, какие специалисты нужны в Марокко
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Власти Беларуси согнали людей на пикеты украинского посольства
Жена умерла. Сам воспитывал детей: рассказали о погибшем в Польше водителе автобуса
Жена умерла. Сам воспитывал детей: рассказали о погибшем в Польше водителе автобуса
Видео
Все видео
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Disney перенесла премьеры "Черной вдовы" и ряда ожидаемых фильмов
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Папа Римский выпустил собственный альбом песен
Молния попала в четырех мужчин
Молния попала в четырех мужчин
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Одновременно клип посмотрели 3 млн человек - объявили новый рекорд Гиннеса
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Медведь гонялся за людьми и попал под автобус
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 135
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 432
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 693
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 720
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 315
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
1 Просмотров: 207
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
среда, 24 марта 2021 14:34

Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу телеведущую

  Комментировать
Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу телеведущую
Прототип куклы-телеведущей / Instagram RealDoll

Инженеры секс-роботов работают над куклой-телеведущей для ток-шоу в стиле сериала "Мир Запада". Она будет оснащена современным искусственным интеллектом.

Поклонники "умных" секс-кукол RealDoll получили возможность познакомиться с новым прототипом компании - AI Harmony. Эта кукла разрабатывается как телеведущая. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Искусственный интеллект определяет эмоции учащихся при обучении

Представитель компании Брик Доллбенгер объясняет, что дизайн нового поколения кукол с искусственным интеллектом устроит настоящее шоу.

"Делаем прототип куклы, которая сидит, для работы ток-шоу. Она выглядит так, будто смотрит по записям, оглядывается и взаимодействует с людьми во время разговора. Нам еще предстоит внести коррективы, но она может постукивать руками по столу во время интервью или складывать на груди. Мы сможем устроить настоящее шоу с этими "девушками", - говорит Доллбенгер.

Новость прозвучала после того, как компания подтвердила, что куклы для ток-шоу - следующий шаг, к которому она приближается. В компании RealDoll показали роботов, которых подрисовывают визажисты, накладывают помаду, тени для век и веснушки.

Искусственный интеллект - способность инженерной системы получать, обрабатывать и применять новые знания и умения.

Гендиректор компании RealDoll Мэтт Макмаллен, описывая последние обновления в куклах RealDoll, сказал, что, хотя базовые модели продают сейчас в розницу по цене $4 тыс, за дополнительные $8 тыс. Уже можно купить программное обеспечение с искусственным интеллектом, которое дает куклам реалистичную язык и мимику.

"У нас еще нет настоящего искусственного интеллекта, полностью напоминает человеческий разум. Но, думаю, он будет. Это неизбежно", - говорит Макмаллен.

"Дикий Запад" - американский фантастический сериал канала HBO. Первый сезон вышел в 2016-м, второй - в 2018-м. По сюжету, события происходят в футуристическом парке аттракционов "Край" Дикий Запад ", где жители - человекоподобные роботы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Производитель секс-кукол с искусственным интеллектом делает куклу телеведущую». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
марта

Придворные офицеры задушили царя

Пилот-самоубийца убил себя и еще 149 человек

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 17181
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 9522
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель
В самолете внезапно умерла соратница по партии Ангелы Меркель Просмотров: 7839
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 23 марта: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 6219
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 6147
Мир
Дельфины вернулись в гранд-канал Венеции
Дельфины вернулись в гранд-канал Венеции Просмотров: 27
Девушка пострадала из-за зарядного устройства для iPhone
Девушка пострадала из-за зарядного устройства для iPhone Просмотров: 162
Из тюрьмы отпустили более 600 заключенных протестующих
Из тюрьмы отпустили более 600 заключенных протестующих Просмотров: 126
Tesla начали продавать за биткоины
Tesla начали продавать за биткоины Просмотров: 54
Букмекеры собирают ставки на имя будущего ребенка Гарри и Меган
Букмекеры собирают ставки на имя будущего ребенка Гарри и Меган Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Холдинг Х100. Инвестирование в малый бизнес риски и доходность
6
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
4
Протест под ОП: начались преследования организаторов
Голосов: 55
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть