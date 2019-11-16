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Перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", где собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией. Пострадали два человека. Одному из них сломали руку.

Правоохранители перекрыли автомобильную дорогу в центральный офис. Директор департамента патрульной полиции Важи Сирадзе заявил, шо правоохранители мобилизованы на месте для поддержания правопорядка и безопасности, передает "Интерпрессньюс".

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Активист, присутствовавший на акции призвал пикетировать входа в офис "Грузинской мечты", что спровоцировало конфликт между протестующими и сотрудниками полиции.

"Как видите, определенные силы здесь провоцируют полицию. Соответственно, мы защитим порядок. Призываем всех подчиняться законным требованиям полиции. Они могут выражать протест в спокойной обстановке, но нельзя пикетировать входы в здание", - заявил Сирадзе.

К вечеру 14 ноября в Грузии возобновились массовые протестные акции. Причиной выхода людей на улицы стало неудачное голосование в парламенте поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.