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суббота, 16 ноября 2019 12:36

Произошли столкновения между протестующими и полицией
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Пострадало два человека. Одному полицейские сломали руку.
Фото: interpressnews.ge
Пострадало два человека. Одному полицейские сломали руку.
Пострадало два человека. Одному полицейские сломали руку.
Пострадало два человека. Одному полицейские сломали руку.

Перед центральным офисом правящей партии Грузии "Грузинская мечта", где собралась на заседание парламентское большинство, произошли столкновения между протестующими и полицией. Пострадали два человека. Одному из них сломали руку.

Правоохранители перекрыли автомобильную дорогу в центральный офис. Директор департамента патрульной полиции Важи Сирадзе заявил, шо правоохранители мобилизованы на месте для поддержания правопорядка и безопасности, передает "Интерпрессньюс".

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Активист, присутствовавший на акции призвал пикетировать входа в офис "Грузинской мечты", что спровоцировало конфликт между протестующими и сотрудниками полиции.

"Как видите, определенные силы здесь провоцируют полицию. Соответственно, мы защитим порядок. Призываем всех подчиняться законным требованиям полиции. Они могут выражать протест в спокойной обстановке, но нельзя пикетировать входы в здание", - заявил Сирадзе.

К вечеру 14 ноября в Грузии возобновились массовые протестные акции. Причиной выхода людей на улицы стало неудачное голосование в парламенте поправок к конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

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Дата
16
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