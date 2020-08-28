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пятница, 28 августа 2020 11:59

Произошла трагедия на авиашоу

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Произошла трагедия на авиашоу
Момент авиакатастрофы / The Sun

28 августа 1988-го во время авиашоу Flugtag'88 на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии из-за ошибки пилота на высоте 40 м столкнулись три самолета. Погибли 69 и были ранены еще 342 человека. Это была самая масштабная авария на показательных выступлениях профессиональных пилотов до 2002 года, когда произошла Скниловская трагедия во Львове.

Авиабазу "Рамштайн" открыли в 1957-м. В 1973-м она стала штаб-квартирой ВВС США в Европе. В рамках программы "День открытых дверей" на ней с 1958-го проводили ежегодные авиашоу. С 1973-го дополнили выступлениями групп пилотов.

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28 августа 1988-го итальянская эскадрилья высшего пилотажа на учебных реактивных самолетах MB-339A должна была выполнить фигуру, когда десять истребителей разделяются на две группы. Каждая делает мертвую петлю в противоположных направлениях, нарисовав дымами стилизованное изображение сердца. Десятый самолет должен был отделиться и, выполнив мертвую петлю, изобразить стрелу, пронзающую сердце.

Из-за ошибки полковника Иво Нутарелли, который до этого выполнил фигуру "пронзенное сердце" 78 раз, его самолет на четвертой минуте полета на высоте 40 м столкнулся с самолетом в левой группе. Тот, потеряв управление, зацепил и повредил другой самолет. Самолет Нутарелли загорелся и упал в толпу зрителей, которых собралось около 300 тысяч.

На месте погиб 31 человек. Еще 36 умерли в больницах от тяжелых травм. Сам Нутарелли и пилот самолета, с которым тот столкнулся, погибли в аварии. Пилот третьего самолета катапультировался, но из-за не полностью раскрытого парашюта погиб.

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Дата
28
августа

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