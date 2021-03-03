Произошел самый крупный теракт в истории страны

Террористы-смертники на камерах видеонаблюдения / Wikipedia

22 марта 2016-го в Бельгии произошло 3 скоординированных взрывов террористов-смертников. 2 в аэропорту Брюсселя и 1 на станции метро в центре бельгийской столицы. 32 мирных жителя и третий террористов погибли, более 300 получили ранения. Еще 1 бомба была обнаружена и обезврежена в аэропорту. И деловые взял на себя ответственность за теракты.

Преступники принадлежали к террористической ячейки, который участвовал в терактах в Париже в ноябре 2015 года. Взрывы в Брюсселе произошли вскоре после серии полицейских рейдов, направленных против потенциальных террористов. Взрывы стали самым смертоносным терактом в истории Бельгии.

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Вскоре после терактов в Париже 13 ноября 2015-го, бельгийский премьер Шарль Мишель заявлял об угрозе терактов в Брюсселе. Одновременно повысили уровень опасности. За 4 дня до терактов, в брюссельском пригороде задержали Салаха Абдеслама, которого считают главным организатором парижских терактов. Существует предположение, что терактов 22 марта стали его местью за задержание.

В столице Бельгии полностью остановили общественный транспорт. Власти обратились к жителям с призывом не выходить из дома или офиса и постараться избегать пребывания на улице. Также, возникли перегрузки мобильной сети, потому что людей просили вместо звонков пользоваться смс или сетями. Также власти полностью закрыли границу с Францией. Бельгийская прокуратура попросила все СМИ временно приостановить публикацию любых данных о следствии. Теракты таки произошли, однако количество жертв удалось существенно уменьшить.

После взрывов произошли многочисленные аресты. По состоянию на 26 марта 12 человек арестовали за причастность к теракту. 12 апреля парламент Бельгии создал парламентскую комиссию для расследования обстоятельств и того, что пошло не так, чтобы ошибок было предотвратить в будущем.

Комиссия опубликовала 4 отчеты по 3-м аспектам трагедии: экстренная реакция, архитектура безопасности и противодействие радикализму. Комиссия прекратила распределение аппарата безопасности, потому что это привело к нехватке координации, ошибок связи, отсутствия единоначалия, недостаточной интеграции и множества правил и процедур, замедлили работу. Она указала на структурное недофинансирования служб безопасности, отметив, что из-за нехватки ресурсов, полицейских и спецслужб, они не могли обработать всю информацию о большом количестве иностранных боевиков.