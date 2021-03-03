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четверг, 11 марта 2021 09:05

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

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Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет
Остатки поезда после теракта 11 марта 2004-го / Wikipedia

11 марта 2004-го "Аль-Каида" провела теракты в пригородных поездах испанской столицы Мадрида. Погиб 191 человек. В частности двое украинцев. Более 2 тыс. получили ранения.

Утром 11 марта 2004-го, в час пик, в Мадриде в 4 пригородных поездах произошли 10 взрывов. Все поезда следовали по одной линии и в одном направлении. В поездах было установлено 13 самодельных взрывных устройств.

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Это произошло за 3 дня до всеобщих выборов в стране. Реакция властей изменила симпатии избирателей с правоцентристов на левоцентристов.

Теракт стал самым смертоносным в истории Испании и самым смертоносным в Европе с момента взрыва 1988 года рейса 103 авиакомпании Pan Am над шотландским Локерби. Тогда погибли 259 человек. Его устроил ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Расследование выявило, что теракты в Мадриде организовала "Аль-Каида". Хотя они не играли роли в планировании или реализации, испанские шахтеры, продавали взрывчатку террористам, и также были арестованы.

После нападений по всей стране прошли демонстрации и протесты с требованием от правительства сказать всю правду о терактах.

После 21 месяца расследования суд приговорил марокканца Джамаля Зугама за участие в теракте. Приговор с сентября 2007-го не установил ни одного конкретного организатора, на прямую доказано связанного с "Аль-Каидой".

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Дата
11
марта

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

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