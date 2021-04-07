Произошел один из крупнейших разливов нефти

Нефть от разлива Deepwater Horizon у берегов США, 6 мая 2010 года / Wikipedia

20 апреля 2010-го в результате взрыва и пожара на буровой установке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, в 80 км от берегов США, погибли 11 человек. Это спровоцировало крупнейший морской разлив нефти в истории Америки. Буровая установка была на завершающей стадии бурения разведочной скважины для британского нефтяного гиганта BP.

Катастрофа началась, когда утечка природного газа из скважины поднял на платформу буровую установку, и вызвал серию взрывов и пожар. Из 126 человек на Deepwater Horizon 11 рабочих погибли и 17 получили серьезные ранения. Огонь горел более суток, прежде чем установка, построенная в 2001-м за $350 млн, затонула 22 апреля.

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Перед эвакуацией Deepwater Horizon экипаж безуспешно пытался активировать предохранительное устройство, разработанное для перекрытия потока нефти из скважины в аварийной ситуации. В течение следующих 3-х месяцев испытали различные методы, чтобы закрыть скважину, из которой ежедневно вытекали тысячи баррелей нефти. Наконец 15 июля BP объявила, что скважина временно закрыта, а 19 сентября, когда в скважину закачали цемент для окончательной герметизации, правительство США объявило ее мертвой.

К тому моменту нефть разлилась, что нанесло ущерб экономике региона. Особенно рыболовству, туризму и дикой природе.

В январе 2011-го "Национальная комиссия по расследованию" США опубликовала отчет, в котором говорится, что катастрофа была "предсказуемой и ее можно было предотвратить". Она возникла в результате "человеческой ошибки, инженерных ошибок и ошибок менеджмента", а также из-за неэффективного государственного регулирования.

В ноябре 2012-го BP согласилась признать себя виновной по 14 уголовным обвинениям, выдвинутым против нее министерством юстиции США, и выплатить $4,5 млрд штрафа. Кроме того, министерство юстиции обвинило 2-х менеджеров BP, которые контролировали испытания на скважине, в непредумышленном убийстве и еще одного руководителя компании в ложных заявлениях о размерах разлива. В июле 2015 года BP согласилась выплатить штраф в размере $18,7 млрд. По состоянию на 2018-й затраты компании на штрафы и очистку моря и берегов превзошли $65 млрд.