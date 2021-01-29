Происходят протесты из-за полного запрета абортов

В Польше массовые протесты из-за запрета абортов. Фото: Укринформ

В Польше уже второй день происходят массовые протесты из-за решения Конституционного суда о почти полном запрете абортов в стране.

Протестные акции проходили в ряде городов по всей Польше, тысячи людей требовали отменить решение КС, пишут TVN24 и RMF24.

Протестные акции происходили более чем в 30 городах страны, в частности в Варшаве, Жешуве, Скочуве, Гданьске, Валбжихе, Катовице, Вейгера, Кракове, Познани, Вроцлаве, Ольштыне, Лодзи и тому подобное.

Примерно 200 участников митинга собрались в Лодзи под штаб-квартирой консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), которая активно продвигала и поддерживала решение о запрете абортов в Польше. Позже протестующие также сплотились под зданием партии в Люблине.

Десятки протестующих собирались у здания Конституционного суда, который принял решение о почти полном запрете абортов.

В Познани митингующие заполнили собой почти половину площади Свободы (plac Wolności). Люди вышли на улицы с баннерами с призывами отменить решение Конституционного суда и лозунгами против партии PiS.

В полиции Варшавы заявили, что протестующие применяли слезоточивый газ и забросали правоохранителей различными предметами. Один полицейский получил ранения головы, его госпитализировали. Несколько человек в Варшаве задержали во время столкновений с правоохранителями.

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Напомним, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.