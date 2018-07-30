Проходят похороны жертви "Новичка"

В британском городе Солсбери проходит церемония прощания с умерший от "Новичка" 44-летней Дон Стерджесс.
На опубликованном на сайте Telegraph фото видно, что гроб с телом покойной везут на черном авто. Его обложили живыми цветами. Над покойной отправят службу в церкви. Тело сожгут в местном крематории.
Местный священник сказал, что организация по охране здоровья обещала принять меры для безопасности присутствующих. Не сообщалось, будут ли одеты в специальные костюмы люди. которые будут нести гроб.
Дон имела троих детей. Знакомые называют ее сочувственным. Она делала все для других, даже жертвуя собой, говорит викарий Филипп Бромли, который будет проводить службу.
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Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым 30 июня отравились британцы 44-летняя Дон Стерджесс и Чарли Роули, 45 лет, из британского города Эмсбери, было в флаконе из-под духов. Чарли подобрал его на улице. После того пара попала в больницу. Об этом рассказал брат пострадавшего Мэтью Роули.
Дон умерла от отравления 9 июля. Через два дня Чарли вышел из комы. В настоящий момент находится в больнице соседнего города Солсбери в тяжелом состоянии.
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