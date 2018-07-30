Проходят похороны жертви "Новичка"

Автор: Telegraph Тело Дон привезли в черном авто. Его отпоют и сожгут в крематории

В британском городе Солсбери проходит церемония прощания с умерший от "Новичка" 44-летней Дон Стерджесс.

На опубликованном на сайте Telegraph фото видно, что гроб с телом покойной везут на черном авто. Его обложили живыми цветами. Над покойной отправят службу в церкви. Тело сожгут в местном крематории.

Местный священник сказал, что организация по охране здоровья обещала принять меры для безопасности присутствующих. Не сообщалось, будут ли одеты в специальные костюмы люди. которые будут нести гроб.

Автор: Telegraph Тело Дон привезли в черном авто. Его отпоют и сожгут в крематории

Автор: Telegraph Тело Дон привезли в черном авто. Его отпоют и сожгут в крематории

Дон имела троих детей. Знакомые называют ее сочувственным. Она делала все для других, даже жертвуя собой, говорит викарий Филипп Бромли, который будет проводить службу.

Автор: Telegraph Местные власти анонсировала дополнительные меры безопасности во время похорон жертвы "Новичка" Дон Стерджесс

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Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым 30 июня отравились британцы 44-летняя Дон Стерджесс и Чарли Роули, 45 лет, из британского города Эмсбери, было в флаконе из-под духов. Чарли подобрал его на улице. После того пара попала в больницу. Об этом рассказал брат пострадавшего Мэтью Роули. Дон умерла от отравления 9 июля. Через два дня Чарли вышел из комы. В настоящий момент находится в больнице соседнего города Солсбери в тяжелом состоянии.