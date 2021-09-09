Продают автомобиль, в котором застрелили Тупака Шакура

В Лас-Вегасе в США на аукционе продают автомобиль BMW 750IL 1996 года, в котором расстреляли рэпера Тупака Шакура. Стоит машина $1,7 млн.
Об этом сообщило издание TMZ.
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Автомобиль находится в автосалоне Celebrity Cars Las Vegas неподалеку от места расстрела Тупака.
BMW полностью восстановили. Все дырки от пуль и другие повреждения убрали. У автомобиля уже было несколько владельцев.
Покупатель авто получит все документы с историей машины, а также несколько артефактов.
7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. После боя в холле отеля MGM Grand произошла стычка между Тупаком и Орландо "Baby Lane" Андерсоном, которая попала на камеры видеонаблюдения. После нее Тупак с другом отправились в клуб. Они ехали на BMW 750IL. Нападавшие опустили окна и расстреляли автомобиль. Пули попали в Тупака - в грудь, таз и бедро. Одна пуля срикошетила и попала в правое легкое. Нападавшие быстро скрылись.
Медики доставили смертельно раненого Тупака в госпиталь. Шакур потерял сознание, его дыхание поддерживали искусственно,ввели в искусственную кому. Но ничего не помогло. 13 сентября в 16:03 он умер. Причиной смерти стала задержка дыхания и остановка сердца, вызванные пулевыми ранениями. Тело Тупака кремировали. А часть праха смешали с марихуаной, которую выкурили его друзья.
В 2018-м бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис заявил, что убийцей Шакура был его племянник Орландо Андерсон.
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