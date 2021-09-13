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понедельник, 13 сентября 2021 14:20

Продавец уличной еды добавлял наркотики, чтобы лучше покупали

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Продавец уличной еды добавлял наркотики, чтобы лучше покупали
Продавец добавлял наркотики в уличную еду / Полиция Ляньюньгана

Китайского продавца уличной еды арестовали за то, что он добавил в свои блюда наркотик на основе опиума.

Мужчина использовал наркотики, чтобы сделать еду более аппетитной, вызывать привыкание и таким образом стимулировать бизнес. Об этом пишет Sun.

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В прошлом месяце анонимный информатор сообщил полиции города Ляньюньган, что продавец, возможно, додает в еду наркотики. Он был постоянным клиентом продавца и взял образцы еды для тестов. Тот показал, что в еде высокие уровни папаверина, наркотина и других необычных соединений.

Это побудило полицию провести обыск продуктового ларька, изъять большую банку с маслом чили. В нем позже обнаружили вещество, полученное из опиумного мака.

"Масло приправы чили с добавлением порошка из скорлупы мака делает его вкус значительно лучше. Холодное блюдо с лапшой вкуснее, но может вызывать привыкание и быть опасным для здоровья в долгосрочной перспективе", - сказал полицейский.

Это заставило владельца признаться, что он добавлял маковую шелуху. Продавец объяснял, что потерял большинство клиентов во время карантина, поэтому думал, что приготовление лапши, которое вызывает привыкание, - это способ помочь его бизнесу быстрее восстановиться.

Потом мужчина попросил у продавцов специй "лекарство", которое позже смешал с чили, соевым маслом и холодной лапшой, чтобы приготовить "вызывающую привыкание" смесь. Ежедневная прибыль его продуктового ларька вскоре выросла примерно на треть. Но теперь продавцу грозит тюремное заключение за производство и продаж токсичных и вредных продуктов.

По сообщениям китайских СМИ, многие продавцы использовали наркотики в еде, поскольку компании таким образом надеются оправиться от последствий пандемии. За последний год возбудили 155 уголовных дел, связанных с незаконным добавлением опийного мака в продукты питания.

Сильные дожди и засуха привели на Ямайке к дефициту марихуаны. Пандемия коронавируса и ослабление законов в островной стране по употреблению марихуаны спровоцировали спрос на наркотический продукт.

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