Продавец дает детям бесплатно еду, если правильно решат математическое уравнение

Ахмед (слева) поощряет детей с бедных семей учиться / Facebook Ahmed Alwan

Продавец в магазине в Нью-Йорке дает детям возможность бесплатно набрать еду, если решат простые математические уравнения.

Магазином Lucky Candy управляет кассир Ахмед Алван. Об этом пишет Daily Star.

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Так мужчина поощряет детей из небогатых семей учиться и делает рекламу магазину. Ахмед публикует видео в TikTok. Там собрал уже 3,6 млн подписчиков и 69,9 млн лайков. Теперь его магазин стал популярным.

В видеороликах Ахмед говорит детям, что если смогут ответить на математический вопрос, у них будет 5 с., чтобы взять в гастрономе бесплатно все, что захотят. Результаты довольно забавные.

Ахмед говорит, что платит за все продукты из собственного кармана. Его цель - помочь членам сообщества с низкими доходами.

В дальнейшем он планирует выпустить больше видео и более творчески подходить к вопросам. Даже создал краудфандинговую страницу на платформе GoFundMe для дальнейшей поддержки сообщества. На данный момент собрал почти $12 тыс. Деньги идут на продукты, используемые при решении уравнений.

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