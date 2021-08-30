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понедельник, 30 августа 2021 17:54

Продавец дает детям бесплатно еду, если правильно решат математическое уравнение

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Продавец дает детям бесплатно еду, если правильно решат математическое уравнение
Ахмед (слева) поощряет детей с бедных семей учиться / Facebook Ahmed Alwan

Продавец в магазине в Нью-Йорке дает детям возможность бесплатно набрать еду, если решат простые математические уравнения.

Магазином Lucky Candy управляет кассир Ахмед Алван. Об этом пишет Daily Star.

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Так мужчина поощряет детей из небогатых семей учиться и делает рекламу магазину. Ахмед публикует видео в TikTok. Там собрал уже 3,6 млн подписчиков и 69,9 млн лайков. Теперь его магазин стал популярным.

В видеороликах Ахмед говорит детям, что если смогут ответить на математический вопрос, у них будет 5 с., чтобы взять в гастрономе бесплатно все, что захотят. Результаты довольно забавные.

Ахмед говорит, что платит за все продукты из собственного кармана. Его цель - помочь членам сообщества с низкими доходами.

В дальнейшем он планирует выпустить больше видео и более творчески подходить к вопросам. Даже создал краудфандинговую страницу на платформе GoFundMe для дальнейшей поддержки сообщества. На данный момент собрал почти $12 тыс. Деньги идут на продукты, используемые при решении уравнений.

76-летняя китаянка в США отдала на благотворительность почти $1 млн, которые ей пожертвовали на лечение после того, как отбила нападение 39-летнего расиста. На Сяо Чжэнь средь бела дня напал и сильно избил расист на улице в Сан-Франциско. Женщина использовала найденную рядом палку для защиты пока охранник, увидевший драку, не бросился ей на помощь.

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