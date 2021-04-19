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понедельник, 19 апреля 2021 12:40

Продается замок на удаленном острове

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Продается замок на удаленном острове
Руины замка Манессе / SWNS

Руины замка XV в. на шотландском острове Анст выставили на продажу за $180 тыс.

Замок Манессе на острове Анст в Северном море между Шотландией и Норвегией был возведен в XV в. для Лоуренса Брюса, сводного брата короля Шотландии. Об этом пишет Mirror.

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Считается, что Анст вдохновил Роберта Луи Стивенсона на создание романа "Остров сокровищ".

Замок продается с 240 акрами земли, а также баронским титулом и правами на добычу золота. Он считается частью шотландской культурного наследия.

Замок окружен природой, включая тюленей и дельфинов. Его строительство завершилось в 1598 году. Первый этаж с тех пор сохранился практически нетронутым. Он управляется как музей. Замок пойдет с молотка в пятницу, 23 апреля.

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