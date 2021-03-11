Продается фарфоровый Трамп-Будда

Белая фарфоровая Дональд Трамп в образе Будды / Taobao

Фарфоровую статую Дональда Трампа, который сидит со скрещенными ногами, как Будда, можно купить на китайском сайте Taobao.

Статуя есть 2 размеров - $153,55 за вариант высотой 1,52 м и $614,67 за вариант высотой 4,27 м. Об этом пишет Independent.

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В описании к продукту говорится: "Трамп-Будда знает буддизм лучше, чем кто-либо другой, и обещает, что его присутствие в офисе снова сделает вашу компанию великой".

"Большинство людей покупают статуи просто для удовольствия. Десятки уже продали", - рассказал один из продавцов сайта.

Один покупатель Ли Гоцян выразил надежду, что статуя принесет удачу его строительной фирме в Пекине.

"Я подумал, это действительно смешно. Не могу сказать, что я фанат Трампа, но он там выглядит довольно мирно. Планирую разместить ее в ванной офиса", - сказал Ли.

В Китае непростые отношения с бывшим президентом США. Хотя в начале срока он не жалел похвалы лидеру КНР Си Цзиньпину, позже глава Белого дома начал многочисленные торговые войны с Китаем и громко обвинил Пекин в распространении эпидемии коронавируса. Однако это не ослабило определенного интереса китайцев к фигуре Трампа. Некоторые в Китае считают бывшего главу США ярким символом эгоизма.