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вторник, 23 февраля 2021 03:31

Прививка от Covid-19 станет обязательной для туристов - президент Швейцарии

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Прививка от Covid-19 станет обязательной для туристов - президент Швейцарии
Заговорили об обязательности вакцинации для туристов.

Вскоре сертификат о прививке от коронавируса станет обязательным условием для путешествий.

"В дальнейшем каждому желающему путешествовать, необходимо будет делать прививки", - заявил президент Швейцарии Ги Пармелин сообщает The Local.

Он также считает "целесообразным и понятным", чтобы организаторы массовых мероприятий, таких как футбольные матчи или концерты, ввели такое же требование для посетителей.

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Сейчас в Швейцарии продолжаются дискуссии относительно того, следует ли предоставлять вакцинированным от коронавируса определенные привилегии. Сейчас их предоставляет только один швейцарский кантон - Граубюнден - людям, которые получили обе дозы вакцины.

Например, им могут позволить избегать карантинных требований.

С начала пандемии в мире выявлено 112,240,135 случаев заболевания Covid-19, в частности 2,484,448 летальных, выздоровели 87,734,985 человек.

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