Притворяясь Илоном Маском, украли $2 млн

Мошенники под видом Илона Маска и Tesla украли $ 2 млн в криптовалюте. ФОТО: Reuters

С октября 2020 года мошенники украли более $ 2 млн, действуя от видом Илона Маска и компании Tesla. Об этом сообщает Федеральная торговая комиссия:

"Обещания гарантированной огромной прибыли или заявления о том, что ваша криптовалюта будет умножена, всегда является мошенничеством".

За последние полгода преступники украли у интернет-пользователей около $ 80 млн в криптовалюта. $ 2 млн выманили, действуя от имени Илона Маска и его компании Tesla.

Мошенники создавали фейковые страницы Маска, чтобы обмануть интернет-пользователей. Использовали его фотографии и те же изображения аватаров, как на настоящем аккаунте предпринимателя. Преступники публиковали заявления о якобы бесплатной раздаче одной из криптовалют, или просили прислать средства на определенный адрес кошелька в обмен на получение большей оплаты в ответ.

В прошлом году Маск также стал жертвой одной из крупнейших афер с биткоином в Twitter: хакеры взломали официальные аккаунты главы Tesla, президентов Барака Обамы и Джо Байдена, Билла Гейтса, компании Apple, получив за это выкуп в $ 120 тыс.

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Впервые за последние три месяца курс биткоина опустился ниже $ 45 тыс. Падение курса криптовалюта совпало с тем, как СЕО Tesla Маск в своем Twitter намекнул на продажу всех биткоинив его компании.