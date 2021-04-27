"Пришло время начинать носить маски дома" - власти Индии

В Индии советуют надевать защитные маски дома. Фото: AFP

Жителям Индии советуют носить защитные маски дома.

"Раньше мы говорили о том, чтобы носить их вне дома, но, поскольку инфекция распространилась, будет лучше, если мы начнем надевать маски в наших домах", - сказал представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии и глава национальной целевой группы по борьбе с Covid-19 доктор Винод Кумар Пол, сообщает телеканал NDTV.

Также инфицированному коронавирусом человеку необходимо носить маску, находясь в доме, чтобы предотвратить заражение других членов семьи.

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"Безусловно, если дома есть носитель Covid-19, этот человек должен носить маску. А также другим людям в помещении необходимо носить маску", - добавил Винод Кумар Пол.

Суточный рост числа инфицированных в Индии пятый день подряд превышает все рекордные показатели. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом. Общее количество инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17313163. В Дели и других городах страны столько погибших, что их круглосуточно кремируют прямо на улицах.