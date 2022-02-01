"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польше

Украина, Великобритания и Польша создают новый малый альянс безопасности. С такой инициативой в октябре 2021 выступил Киев, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Объявление союза должно было состояться 1 февраля, однако из-за заражения Covid-19 главы британского МИД Элизабет Трасс подписание придется перенести. По данным опроса группы "Рейтинг", 61% украинцев поддерживают такой союз.

1 февраля в Киев впервые за 25 лет прибыл британский премьер Борис Джонсон. В прошлый раз глава правительства Великобритании приезжал в Киев в 1996 году – это был Джон Мейджор. 2 февраля в украинскую столицу посетит польский коллега Джонсона Матеуш Моравецкий.

Что каждая из сторон британско-польско-украинского союза могла бы получить от него, как Лондон видит Украину в стратегии внешней политики, и каковы перспективы этого альянса для нашей безопасности и международной политики. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по внешней политике аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

Автор: Фото из архива Александра Краева Эксперт по внешней политике аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев считает, что Великобритания, Польша и Украина могут сотрудничать в политической, сфере безопасности и сфере принципов

Насколько жизнеспособный и как может выглядеть альянс Великобритании, Польши и Украины?

Пока рано говорить, как будет выглядеть, потому что не видели предыдущего документа. Неизвестно, будет ли это военно-политический альянс или менее весомый союз принципов. Однако проект в любом варианте может быть жизнеспособен, потому что вписывается в общемировой тренд. Сейчас в мире региональную безопасность определяют малые альянсы. Выразителем стал оборонный союз AUKUS между Великобританией, Австралией и США. Затем так называемое "Сообщество демократий" - страны, находящиеся кольцом вокруг Китая. Теперь продолжение в Центрально-Восточной Европе.

Союз будет эффективен, потому что объединяет три страны, в которых в трех сферах сходятся интересы – политической, безопасности и сфере принципов

Этот союз будет эффективен, потому что объединяет три страны, в которых в трех сферах сходятся интересы – политической, безопасности и сфере принципов. С политической точки зрения это альянс демократий, которые вместе противостоят российской автократии. Также каждая страна имеет отдельные вопросы к Брюсселю. Польша решает дело с Конституционным судом и критикой Евросоюза за ее судебную ветвь власти. Великобритания не может завершить последний документ по "Брекзиту" и решает вопрос пересечения границы в Северной Ирландии (Ирландия – страна ЕС, а Северная Ирландия – часть Великобритании; после "Брекзита" проезд между двумя Ирландиями остался без виз, чтобы избежать напряженности и сепаратизма, но появились пункты пропуска внутри Соединенного Королевства, между регионом Британии и остальной частью страны – Gazeta.ua). Украина хочет вступления в Евросоюз и договориться об отношениях с блоком на нормальных условиях. Это тоже, возможно, станет частью договора. Составляющая безопасности в вопросе угроз России в Восточной Европе тоже понятна.

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Для Великобритании такой союз – это определенным образом противовес Франции и Германии на континенте, в Евросоюзе?

Этот альянс может быть одним из способов противовеса. Когда британцы вышли из Евросоюза, то не бросили европейские дела. Также 1,5 года назад они приняли "Доктрину глобальной Великобритании". Там говорится, что Лондон должен оставаться региональным активным государством. Великобритания ищет свою роль на европейском континенте. Тех, кто может являться ее партнерами. Их отыскала в Центрально-Восточной Европе. В Западной Европе у нее есть сложные вопросы с французами, нерешенные с испанцами. Также противоречие со странами Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург. – Gazeta.ua) и Германией. В свое время, когда Великобритания была в Евросоюзе, то лоббировала вступление стран Центральной Европы в ЕС. Логично, что сейчас снова нашла поддержку в этом регионе.

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В чем может быть выгода каждой из стран в этом союзе?

У каждой из сторон приоритетна своя составляющая, но, вместе с тем, все видят свои плюсы в трех сферах.

Для нас главная безопасность. Видим поставки оружия и дипломатическую поддержку Великобритании. Слышим от поляков, что готовы поставлять оружие

Для Украины главная составляющая - безопасность. У нас этот союз уже пафосно называют "Новая Антанта" или "Малая Антанта". Видим в этом контексте поставку оружия и дипломатическую поддержку Великобритании. Слышим от поляков, что тоже готовы поставлять нам оружие. Для британцев геополитическая составляющая – уравновешивание сил на европейском континенте, определенное сопротивление позициям западноевропейцев, создание своего крыла в европейской политике. У поляков наиболее усредненная позиция – им необходима поддержка в спорах с ЕС. С другой стороны, после кризиса с мигрантами на границе с Беларусью и наращивания сил России возле украинских границ, поляки почувствовали угрозу безопасности своему государству. Отсюда заявления Варшавы о необходимости разместить больше войск НАТО на их территории.

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Могут ли присоединиться к этому союзу США как основной партнер Великобритании, другие государства Центрально-Восточной Европы – страны Балтии, Румыния, Болгария?

Расширение союза за счет стран Балтии очень реально. Многие говорили о возможном расширении этого альянса на "Люблинский треугольник". Если присоединится Литва, то почему бы не присоединиться Латвии и Эстонии. Если там будет половина стран восточного фланга НАТО, почему бы не присоединить Черноморский регион – Румынию и Болгарию. Это было бы логическое развитие альянса, если он покажет свою эффективность. Переходим к США. Америка с конца 1990-х активно приобщилась к сотрудничеству с Центрально-Восточной Европой. Во всех инициативах была наблюдателем и иногда входила в разные организации. Теперь, учитывая новые отношения Великобритании и США после "Брекзита", и сохранение заинтересованности Вашингтона в регионе, логично участие американцев. Они могут политически, а может быть, экономически поддержать этот альянс.

Каково место Украины во внешней политике Великобритании и почему Лондон активно помогает нам в дипломатичном и военном плане?

Если вернуться к концепции "глобальной Британии", то после выхода из ЕС Лондон вновь находит свое место в международных отношениях, на мировой арене. Согласно этой стратегии, британские военно-морские силы впервые с 1960-х будут открывать новые базы в Средиземном море. Лондон начал уделять больше внимания странам Британского содружества (межправительственная организация 54 стран, входивших в Британскую империю, включая Канаду, Австралию и Индию. – Gazeta.ua). Наша страна тоже важна в рамках этой доктрины, потому что большая угроза безопасности Великобритании - автократические режимы России и Китая. В отличие от США, где на первом месте угроз – Китай, а дальше Россия и другие автократы, для британцев важнее россияне. Для этого есть объективные причины - отравление Скрипалей в английском Солсбери (попытка убийства бывшего работника российской военной разведки Сергея Скрипаля, британского гражданина, и его дочери, гражданки России, Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года, осуществленное российскими спецслужбами с использованием химического оружия "Новичок". – Gazeta.ua), убийство Александра Литвиненко (в ноябре 2006 года российские спецслужбы убили радиоактивным полонием бывшего работника ФБС и критика Путина Литвиненко. – Gazeta.ua). Также для британцев россияне – преграда, мешающая вновь получить влияние в глобальном масштабе. Многие интересы Лондона и Москвы пересекаются. В частности, в регионе Северной Европы, Индийского океана, куда Россия стремится попасть из-за связей с властями Индии. Поэтому в Лондоне видят в России угрозу своим интересам. Британцы показывают, что готовы объединяться с другими демократиями в борьбе против наполовину диктаторских режимов, как путинский. Так их прагматический интерес совпадает с нашим.

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Россияне в течении лет после Холодной войны с помощью шпионов и экономической интеграции олигархов влились в британскую экономику

Чем именно грозит Россия Великобритании?

Если взять внутреннюю политику, то россияне в течении лет после Холодной войны с помощью шпионов и экономической интеграции своих олигархов влились в британскую экономику. Премьера Джонсона официально обвиняли, что его предвыборную кампанию финансировал один из таких россиян. Британцы по мере обострения гибридного противостояния могут действовать более жестко. Поэтому их ответ на угрозу агрессии России – резкий. Могут целиться в российских олигархов, их имущество и семьи, даже детей. Буквально составляют списки имущества русских олигархов и их семей в Соединенном королевстве. Хотят наконец-то решить проблему с внутренней безопасностью. Как у них это назвали "кризис в Солсбере". Они чувствуют, что не могут быть защищены от россиян даже в пределах своей страны. Во внешней политике – дело во влиянии. Великобритания возвращается как глобальное морское государство, военная мощь. Она даже увеличила на 60% финансирование своего ядерного потенциала и будет его расширять. Лондон хочет усилить влияние в своих классических сферах влияния в Северной Европе, где активно действует Россия, в Индийском океане и Индо-Тихоокеанском регионе.

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То же самое говорила глава МИД Лиз Трасс, которая рассказала о возможных санкциях против отдельных россиян и бизнеса, связанных с Кремлем, а также против олигархов, имеющих имущество в Британии. Насколько возможны такие санкции?

Возможность высока. Но все зависит от Владимира Путина и от позиции России. Видим, что правительство Джонсона достаточно жестко действует в отношении Москвы. Сам премьер - один из немногих западных лидеров, призывавший к превентивным санкциям против россиян. Не реагировать на действия Москвы, а взять инициативу в свои руки. Сначала ввести санкции, а затем потребовать за их отмену шагов от России. Пока Россия будто бы приостановила эскалацию, поэтому, возможно, пока что британцы придерживают санкции. На 10 февраля Лиз Трасс анонсировала возможное введение санкций против России. Это походит на возможность превентивного шага. Абсолютно верно. Но случилась личная проблема – министр Трасс заболела Covid-19. 2 февраля она должна была быть в Москве и, по результатам переговоров с российским руководством, должно было быть окончательное решение о санкциях 10 февраля и форме альянса с Польшей и Украиной.

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Любое обострение в Украине позволит британцам запустить санкционный механизм

Если не будет масштабного вторжения России, но будет новое обострение на Донбассе, кибертраки, другие гибридные действия россиян против нас. Какими будут тогда действия Лондона?

Британцы будут действовать по формуле американцев – если хотя бы один российский солдат перейдет украинскую границу, это будет считаться вторжением. Да, Россия может разыграть вторжение войск "шахтеров и трактористов" из так называемых Л/ДНР. Если верить словам премьера Джонсона, любое обострение позволит британцам в какой-то мере запустить санкционный механизм. Дело в том, что они вводят станции, чтобы помочь Украине, но также чтобы решить собственные внутренние проблемы.

Почему Лондон стал одним из первых, кто начал отвод дипломатов из Киева?

В британских документах это называлось "уменьшением количества персонала". В посольствах Великобритании и США едва ли не самые большие в Украине дипломатические корпуса. Посольства других европейских стран гораздо меньше. У нас действует множество британских и американских программ. Такое сокращение было необходимо, чтобы потом при обострении пришлось вывозить меньше людей. Если говорить о британцах, то они делали то же самое несколько лет назад, когда началась пандемия. Поэтому это не связано с ситуации вокруг Украины, это не паническая реакция и не обострение ситуации. Они готовятся к худшему и в этом нет никаких знаков или сигналов.

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Россия заявила, что начинает отвод войск. Неизвестно, правда ли, потому что отвод весной прошлого года оказался ложью. Будет ли в дальнейшем Лондон с Вашингтоном дипломатично и военно помогать Украине или это разовая реакция на вызов для безопасности в Европе?

Очень надеется, что это новая парадигма отношений. Есть определенные маркеры, которые указывают на это.

Пентагон "передавил" Белый дом, поэтому Украине предоставляют больше оружия

Для американцев помощь Украине была в определенной степени частью противостояния политического истеблишмента в Вашингтоне – военных и политиков. Показательно было утверждение военного бюджета США на 2022 год, которое президент Джо Байден получил на утверждение. Его команда не участвовала в создании документа. Разработал Пентагон. Прошлый бюджет писала администрация президента, согласовывая с Пентагоном. Теперь наоборот. Военные "передавили" Белый дом. Поэтому Украине сейчас предоставляют большее военное оборудование. Это стало определенным Modus vivendi (латинская фраза, означающая согласие сторон сосуществовать с разными взглядами на объект несогласия; используется в дипломатии для обозначения неформальной договоренности между сторонами противостояния. – Gazeta.ua). Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов. При политиках в Вашингтоне Москва считалась вызовом, а при военных стала угрозой. У британцев то же восприятие, но по другим причинам. Премьер Джонсон и его партия консерваторов переживают не лучшие политические времена. У них через 1,5 года выборы и нужно показывать видимые результаты. Когда на днях в парламенте Джонсона спросили о вечеринках (в 2020-2021 годах в резиденции премьера состоялось несколько массовых мероприятий, когда в Лондоне был строгий карантин. – Gazeta.ua), он трижды сказал: "Давайте сейчас говорить о важных делах, о Украине, где действительно большая угроза, а вечеринками займемся потом". Это выглядит как использование премьером нашего кейса для своих целей. Но это хорошо для нас, потому что отвечает интересам нашей безопасности.





