Приостанавливают производство проблемного Boeing 737 Max

В январе Boeing временно приостановит производство своего проблемного авиалайнера 737 Max.

Процедура пройдет для того, чтобы сделать самолеты более безопасными, сообщает BBC.

Компания базируется в американском Сиэтле и является одним из крупнейших экспортеров США.

"Безопасный возврат 737 Max в эксплуатацию является нашим главным приоритетом", - сообщил производитель самолетов.

Акции Boeing в понедельник уже упали более чем на 4% из-за объявления авиакомпании о приостановке производства.

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Первое падение Boeing 737 MAX состоялось в октябре 2018 года, это был самолет индонезийской компании Lion Air. Тогда погибли 189 человек.

В марте 2019 упал такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. Тогда же Воеіng остановили запуск самолетов этой модели во всем мире.

В обоих случаях эксперты определили нарушения системой траектории и набора скорости. Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило дефект в программном обеспечении Boeing.