Приняли закон, запрещающий мужчинам обольщать женщин

Министерство юстиции США / Reuters

22 апреля 1886-го американский штат Огайо принял закон, запрещающий мужчинам искушать женщин. Закон касался всех мужчин старше 18 лет, работали учителями или инструкторами с женщинами. Он даже запрещал мужчинам иметь секс по обоюдному согласию с женщинами любого возраста, если те их чему учат. Наказание за нарушение составляло 2-10 лет тюрьмы.

"Закон о совращении" в Огайо был не первым таким. Штат Вирджиния принял закон, по которому незаконно было иметь секс с любой незамужней и целомудренной девушкой, если человек сделал это, обещая жениться. Закон штата Нью-Йорк 1848 года объявил незаконным "соблазнять любую незамужнюю женщину с целомудренным характером, обещая ей замужество". Закон штата Джорджия сделал незаконным для мужчин "соблазнять добродетельную незамужнюю женщину, побудить ее поддаться его похотливым объятиям и позволять познавать ее плотских путем".

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Эти законы применялись лишь от случая к случаю, но несколько человек были фактически привлечены к ответственности и осуждены. В Мичигане мужчина был осужден по обвинению в растлении, но апелляционный суд сделал все, чтобы отменить решение. Защита снял большую часть обвинений, аргументируя это тем, что после первой встречи женщина перестала быть добродетельной.

В некоторых случаях женщины использовали эти законы для принуждения мужчин к браку. Житель Нью-Йорка в середине суда 1867 года, который приближался к обвинительному приговору, предложил жертве вызвать священника, и суд мгновенно превратился в церемонию бракосочетания.