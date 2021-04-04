Принца задержали за попытку государственного переворота

В Иордании предотвратили попытку государственного переворота.

Задержали 20 представителей верхушки. Бывшего наследного принца Хамза бен Хусейна посадили под домашний арест, пишет The Washington Post.

Их подозревают в попытке госпереворота с целью свержения короля Абдаллы II. Сам принц участие в заговоре опровергает.

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Хусейн также раскритиковал работу власти и назвал ее некомпетентной и коррумпированной.

Офис президента Украины отреагировал на события в Иордании в Facebook.

"Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - говорится в посте.

Хамза бен Хусейн - сын покойного короля Хусейна бен Талала и его супруги королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Должность наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

В Иордании за попытку государственного переворота арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, эксминистр финансов бассаму Авадаллу. По соображениям безопасности задержали еще несколько человек.