Принца нашли мертвым в Лондоне

Принц ОАЭ и модельер Халид аль Касими умер в Лондоне. Фото: 112

В Лондоне в своем доме обнаружили мертвым 39-летнего модельера Халида аль Касими.

Он был сыном правителя эмирата Шарджа (ОАЭ), сообщает CNN.

Судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причину смерти принца. Британские власти назвала ее непонятной.

Халида аль Касими похоронили в ОАЭ. В эмирате объявили трехдневный траур.

Касими был последним живым сыном правителя Шарджи. Переехал в Лондон 9-летним. Учился в школе Тонбридж и Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне.

В 2018 году Халид аль Касими запустил собственный бренд одежды Qasimi.

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Напомним, в США мошенник Энтони Гиньяк, который выдавал себя за принца Саудовской Аравии, получил 18 лет тюрьмы.