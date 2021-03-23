Принц Гарри и Меган Маркл солгали в скандальном интервью Опры Уинфри

Принц Гарри и Меган Маркл дезинформировали фанатов монаршей семьи. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что солгали во время интервью телеведущей Опре Уинфри о том, что поженились за 3 дня до проведения публичной церемонии в Виндзорском замке.

СМИ нашли оригинальное свидетельство о браке пары датированное 19 мая 2018 года, то есть датой проведения публичной свадьбы, пишет The Sun.

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Представитель супругов признал, что они "в частном порядке обменялись личными клятвами за несколько дней до их законной свадьбы 19 мая".

По словам принца Гарри, их "духовный" брак узаконил архиепископ Кентерберийский. Однако священнослужитель отказался комментировать личные или пастырские вопросы.

Королева Великобритании Елизавета II прокомментировала скандальное интервью внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.