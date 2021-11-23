Принц Чарльз прогулялся по рынку

Сегодня, 23 ноября, принц Чарльз посетил Кембриджский рынок, пообщался с продавцами и покупателями.

А фотографы сделали несколько фотографий этого события, пишет REUTERS.

Автор: REUTERS Принц Чарльз посетил рынок Кембриджа, Англия

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Одетый принц Уэльский был в свое любимое пальто цвета кемел, из верхнего кармана которого виднелся платок. Также принц был в костюме, рубашке и галстуке.

Принц Чарльз в рамках соглашения с Amazon Prime запустил телеканал RE:TV, который будет рассказывать о проблемах изменения климата. Телеканал будет освещать проекты по всему миру, направленные на помощь в формировании более чистой и устойчивой экономики.